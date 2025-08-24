Drone ucraino provoca incendio nella centrale nucleare di Kursk

Un incendio è divampato nella centrale nucleare di Kursk, in Russia occidentale, dopo che l’esercito di Mosca ha abbattuto un drone ucraino

A riferirlo è stata l’emittente russa REN TV, citando l’ufficio stampa dell’impianto. Il “dispositivo è detonato” all’impatto con il sito, innescando un rogo in un trasformatore situato in un’area non collegata alla sezione nucleare. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco e, secondo le autorità locali, non si registrano vittime né feriti.

La direzione della centrale ha precisato che la capacità produttiva è stata ridotta, ma che “il livello di radioattività nell’area resta entro i valori normali e non è cambiato a seguito dell’incidente”. La struttura si trova a ovest della città di Kursk, capoluogo regionale con circa 440 mila abitanti, a poca distanza dal confine con l’Ucraina.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha più volte ribadito la propria preoccupazione per i combattimenti attorno a centrali nucleari in territorio russo e ucraino, ricordando i rischi elevati di incidenti collegati al conflitto iniziato nel febbraio 2022 con l’invasione russa. “Il pericolo – ha sottolineato più volte l’Agenzia – è che un impianto civile venga coinvolto direttamente nelle ostilità con conseguenze imprevedibili per la popolazione e per l’ambiente”.

La guerra prosegue ormai da oltre due anni, con decine di migliaia di morti, milioni di sfollati e vaste aree distrutte nelle regioni orientali e meridionali dell’Ucraina. Mosca controlla attualmente circa un quinto del territorio ucraino, […]

