Trump: “Dal vertice Putin-Zelensky potrebbe non uscire nulla”

“Avrei voluto incontrare quei due. Avrei potuto essere presente, ma molte persone pensano che da quell’incontro non ne uscirà nulla: forse è vero, forse no”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riferendosi al possibile vertice fra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. “Vedremo se Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky lavoreranno insieme. E vedremo se dovrò esserci, preferirei di no”.

Trump: “Darò a Putin un paio di settimane”

“Penso” che in due settimane “conoscerò l’atteggiamento della Russia e, francamente, dell’Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisone importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è ‘la vostra battaglia’”. Lo ha detto Donald Trump

A chi gli chiedeva se c’è la possibilità che non farà nulla se Vladimir Putin non si siede al tavolo, il presidente ha risposto: “Vedremo di chi è la colpa. Vedremo se” Volodymyr Zelesnky e Putin “si riuniranno o meno. Sapremo in un paio di settimane”. tgcom24.mediaset.it