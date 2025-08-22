Accordo di pace? “Zelensky ha respinto tutte le proposte”

Non è stato pianificato un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma il leader russo è pronto a incontrarlo quando sarà pronto il programma del vertice, ha dichiarato oggi alla Nbc il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

“Non è previsto alcun incontro. Putin è pronto a incontrare Zelensky, quando sarà pronto l’ordine del giorno per un vertice, ma questo ordine del giorno non è affatto pronto”, ha detto Lavrov.

E ha evidenziato che “quando il presidente Trump ha portato queste questioni all’incontro di Washington, alla presenza di Zelensky e dei suoi sponsor europei, ha chiaramente indicato che ci sono diversi principi che Washington ritiene debbano essere accettati, tra cui la non adesione alla NATO, compresa la discussione delle questioni territoriali. E Zelensky ha detto di no a tutto. Ha detto di no persino, come ho detto, all’annullamento della legislazione che proibisce la lingua russa. Come possiamo incontrare una persona che finge di essere un leader?”. tgcom24.mediaset.it