Modena, occupa una casa e prende a bastonate i vicini: arrestato ivoriano

Occupava da tempo un’abitazione disabitata e, dopo essere stato sorpreso dai vicini mentre cercava di introdursi nel loro garage, li ha presi a bastonate

La polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino ivoriano di 32 anni per i reati di lesioni personali aggravate e violazione di domicilio. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Modena, quando la volante è intervenuta in via Amendola dopo che, alla centrale operativa erano giunte diverse segnalazioni in merito ad una violenta lite in atto. Giunti sul posto, gli agenti sono stati condotti da alcuni testimoni – che avevano seguito l’aggressore – in una via limitrofa e qui il 32enne è stato bloccato.

Poco prima lo stesso era stato sorpreso da due coniugi mentre tentava di forzare con una cesoia e una mazzetta da carpentiere la serranda del garage di loro proprietà; nel seminterrato dell’abitazione. Il 32enne aveva reagito colpendoli più volte al capo e sul corpo con un bastone, che a causa della forza impressa si era spezzato, rincorrendoli poi nel giardino esterno dove l’aggressione era continuata sotto gli occhi di alcuni testimoni, che hanno poi seguito l’indagato. Lo stesso si era infatti rifugiato in una abitazione che da alcuni giorni occupava abusivamente, dove un altro testimone lo aveva visto nel cortile mentre lavava in un recipiente il bastone di legno.

Nei pressi dell’abitazione gli agenti hanno rinvenuto cesoie e bastone, spezzato in una estremità, mentre la mazzetta da carpentiere è stata consegnata alla Polizia dalle vittime. La coppia è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale: entrambi sono stati dimessi con prognosi di 20 giorni. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto del 32enne e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare in carcere. (ANSA)