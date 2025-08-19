Zelensky chiede armi Usa per 100 miliardi di dollari pagate dalla UE

L’Ucraina ha proposto un acquisto di armi statunitensi per 100 miliardi di dollari, finanziato dall’Europa, in cambio di garanzie di sicurezza americane dopo un accordo di pace con la Russia, ha riportato lunedì il Financial Times, citando un documento e persone a conoscenza della questione.

Secondo il rapporto, il piano include anche una partnership da 50 miliardi di dollari per produrre droni con aziende ucraine che hanno sviluppato la tecnologia durante l’invasione su larga scala della Russia. Kiev ha espresso interesse ad acquistare almeno 10 sistemi di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense insieme ad altri missili ed equipaggiamenti.

Le proposte arrivano mentre il presidente Volodymyr Zelenskyy e i leader europei premono su Washington per sostenere un cessate il fuoco prima di più ampi colloqui di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che la scorsa settimana ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato che il sostegno futuro comporterà la vendita, non la donazione, di armi.

Il documento sottolinea che l’Ucraina non cederà territorio alla Russia e cerca un risarcimento per i danni di guerra, potenzialmente utilizzando i beni sovrani russi congelati nei paesi occidentali, ha aggiunto il rapporto del FT.

