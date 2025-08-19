Melito, ispettore di Polizia ucciso a coltellate: fermato figlio della compagna

Ciro Luongo

Ciro Luongo, 58 anni, ispettore di Polizia, è stato ucciso a coltellate a Melito di Napoli

Ad ucciderlo sarebbe stato il figlio della compagna, un giovane di 21 anni, che sarebbe già stato fermato dai carabinieri che indagano congiuntamente con la polizia. L’omicidio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe avvenuto al termine di una lite familiare. La discussione sarebbe degenerata in una feroce aggressione, con il poliziotto colpito da diversi fendenti dal giovane figlio della sua compagna.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto, in seguito ad una segnalazione pervenuta al 112, per Luongo già non c’era più nulla da fare.

Gli investigatori, coordinati dalla procura di Napoli Nord, dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e il movente che ha scatenato la lite finita in tragedia. Il 21enne dopo aver colpito Luongo si è dato alla fuga, ma poco dopo sarebbe stato fermato dai militari. Intanto, la morte dell’ispettore ha gettato nel dolore famiglia, amici e colleghi che non si spiegano questa grande tragedia.
