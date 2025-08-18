Mario Giordano: “un Badoglio sanitario calato dagli alti colli”

Mario Giordano commenta la vicenda del NITAG, sciolto dal ministro della Salute dopo la polemica per la nomina di due professionisti che si sono dimostrati cauti nei confronti dei “vaccini”

(video dal canale L’anticonormista)

Giordano ha anche pubblicato un post su X: “Il problema non è #schillaci. Da un ex collaboratore di Speranza non mi aspettavo di più. Il problema è chi lo tiene ancora lì. Mi chiedo come la Destra di governo possa sopportare un tale ministro inefficiente e pauroso, espressione dell’italietta peggiore, quella dei voltagabbana, quella senza palle, quella dell’8 settembre. Quella che non ha il coraggio di difendere la libertà ma fugge coprendosi di vergogna e di ridicolo.

Questa destra era andata al governo dicendo che la scienza doveva essere luogo di confronto e non di dogmi. Invece scade a livelli bassi, anzi Bassetti, scade nella messa all’indice, nel rogo delle idee, nella defenestrazione di scienziati che hanno soltanto la colpa di usare l’arma della scienza, cioè il dubbio, anziché piegarsi alle verità rivelate e ai diktat farmaceutici. Che tristezza. Che vergogna”

