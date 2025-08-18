Genova, 18enne portata in hotel e drogata: arrestato senegalese

Un incontro romantico organizzato su TikTok si è trasformato in un incubo per una ragazza di 18 anni spagnola di origine gambiana

Dopo aver conosciuto e chattato a lungo con un uomo di 28 anni sul social network, la giovane ha accettato l’invito a cena in Italia. Ha così deciso di prendere l’aereo per arrivare a Genova, dove ha incontrato l’uomo direttamente in aeroporto. Durante l’appuntamento in un ristorante del centro di Genova, la giovane ha cominciato a percepire segnali di malessere, tra cui lucidità offuscata e corpo poco reattivo, sintomi che l’hanno portata subito a sospettare di essere stata drogata.

Nel locale, la 18enne ha avuto la forza di contattare il 112, ma all’arrivo dei carabinieri non c’era più. La giovane donna era stata portata in hotel dall’uomo. Una volta arrivata nella hall dell’albergo, ha fatto capire alla receptionist di essere in pericolo: così sono stati chiamati i carabinieri che, dopo aver ricostruito la vicenda, hanno arrestato il 28enne di origini senegalesi.

Trenta pasticche di ecstasy in albergo

Durante la perquisizione, i militari hanno sequestrato trenta pasticche di ecstasy, dieci grammi di hashish e 3mila euro in contanti, elementi che hanno portato all’arresto dell’uomo con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Ma sono in corso accertamenti, anche attraverso le analisi sanitarie previste dal protocollo “codice rosa”, per verificare se alla giovane sia stata somministrata qualche sostanza senza che se ne accorgesse, magari in modo da www.today.it