Prof. Contri a Schillaci: “non le rimane che la dignità delle dimissioni”

Il testo della mail inviata dal prof. Alberto Contri al Ministro Schillaci

Egr. Sig. Ministro

insieme a molte decine di migliaia dei miei contatti sui social media, esprimo il massimo sdegno per la campagna diffamatoria verso i prof. Bellavite e Serravalle dagli esponenti della cosiddetta scienza ufficiale.

Le posizioni critiche dei due illustri professori sulla vaccinazione di massa anti Covid – fondate su letteratura evidence based – sono le stesse dell’attuale Segretario della Salute americano sen. Kennedy e quindi del Governo USA.

Leggo su Repubblica che lei avrebbe intenzione di sottomettersi al diktat di questa lobby di medici ampiamente sponsorizzati da aziende farmaceutiche, per cancellare l’attuale commissione…non potendo espellere i membri non graditi al pensiero unico che pretende di parlare in nome della cosiddetta scienzah.

Negli USA il dr. Fauci è ora sotto indagine per aver mentito al Parlamento e per aver promosso gli studi sulla gain of function, mentre da noi è stato osannato e premiato.

Tutti i più recenti studi peer reviewed mostrano un alto tasso di mortalità per tutte le cause nei paesi a più alto tasso di vaccinazione.

Soltanto in Italia si insiste ancora nel voler vaccinare i bambini, con grave pregiudizio per il loro sistema immunitario e svariati potenziali danni d’organo.

Se lei ritiene di dover sposare una causa oramai persa (.v.USA) non rimane che la dignità delle dimissioni.

In alternativa, può difendere le scelte fatte senza farsi ricattare da rappresentanti di quella scienzah che il Premio Nobel per la Fisica John Clauser ha definito”pagata”.

Con i miei più deferenti saluti.

Alberto Contri

Grand’Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

https://x.com/AlbertoContri/status/1956388724419268762