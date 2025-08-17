NITAG sì, NITAG ni

Quando un ministro crea una Commissone di 22 presunti esperti sui sieri genici sperimentali, che stanno decimando la popolazione, e due di questi vengno erroneamente considerati “no-vax” e ne viene criticata la nomina che viene poi revocata, i casi sono due: o non vale nulla il ministro o non vale nulla tutta la Commissione.

Armando Manocchia