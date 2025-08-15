“Alla scoperta delle sperimentazioni sui vaccini – Esperienze vissute”, docufilm

Alla scoperta delle sperimentazioni sui vaccini – Esperienze vissute, è un docufilm che offre uno sguardo intimo sulla vita dei volontari che hanno partecipato alla sperimentazione del vaccino.

Queste persone si sono presentate con speranza e fiducia, solo per andare incontro a gravi e durature complicazioni di salute. Ora, dovendo districarsi in un sistema che offre scarso sostegno, le loro storie mettono in luce una preoccupazione più ampia: i danni post-vaccinali sono spesso ignorati e le voci vengono soffocate da una censura intensa.

DOPPIAGGIO ITALIANO BY LVOGRUPPO.COM

📹FONTE VIDEO ORIGINALE https://www.youtube.com/watch?v=HRvhFpP5wOE