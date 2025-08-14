Ucraina, Trump minaccia Putin. “Ottimo colloquio con la UE”

ImolaOggi ESTERI, News 2025

Trump

“Ci saranno conseguenze” se Putin non cesserà la guerra in Ucraina, ha detto il presidente Usa Donald Trump, rispondendo a una domanda diretta dei giornalisti al Kennedy Center di Washington, in merito all’incontro del 15 agosto in Alaska con Vladimir Putin.”Non c’è bisogno di dire che saranno conseguenze molto gravi”, ha aggiunto Trump

Il presidente Usa ha inoltre parlato di “un’ottimo colloquio” con i leader europei, tra cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente Usa ha dichiarato che “darebbe un 10” al videocollegamento, riferendo di una discussione “molto amichevole”. (askanews)

Articoli correlati

Putin e Trump

Anchorage, organizzate due proteste contro la visita di Putin e Trump

Meloni e Zelensky

Meloni: “Zelensky cerca soluzione diplomatica”

Viktor Orban

Ucraina, Orban: “La Russia ha vinto la guerra”

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *