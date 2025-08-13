Latina, violenza sessuale su bimbo di 5 anni: arrestato tunisino

La polizia della questura di Latina ha sottoposto a fermo un 24enne di nazionalità tunisina, accusato di violenza sessuale ai danni di un minore e atti osceni in luogo pubblico

Nella giornata di giovedì 7 agosto, intorno alle 23:35, gli agenti del commissariato del comune nel sud della provincia di Latina sono intervenuti nei pressi di uno stabilimento balneare, in via lungomare di Ferrara, dove era stata segnalata la presenza di una persona che aveva molestato un bambino di 5 anni. Gli agenti, grazie alle prime informazioni acquisite e alle descrizioni del ventiquattrenne rese dai testimoni, sono riusciti a rintracciare e identificare il giovane.

Le successive indagini, svolte attraverso l’acquisizione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza presenti in zona e l’escussione informazioni dei testimoni presenti, ha consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare che lo straniero aveva molestato fisicamente il minore. Il cittadino tunisino, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Cassino. www.liberoquotidiano.it