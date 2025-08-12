UE, lavoreremo a 19° pacchetto di sanzioni “contro la Russia”

Kallas e von der Leyen

Ue: “Lavoreremo al 19esimo pacchetto di sanzioni a Mosca”

L’Ue lavorerà “a un 19esimo pacchetto di sanzioni” nei confronti di Mosca. Lo ha detto l’Alta rappresentante dell’Ue, Kaja Kallas, nel suo intervento alla riunione dei ministri degli Esteri in videoconferenza.

Leader Ue (senza l’Ungheria): “Continua il sostegno, anche militare, a Kiev”

I leader Ue – ma senza l’Ungheria, che non ha sottoscritto la dichiarazione – sottolineano che la guerra russa “ha implicazioni più ampie per la sicurezza europea e globale”, e che l’Ue continuerà a fornire a Kiev “sostegno politico, finanziario, militare e diplomatico”, in coordinamento con gli Stati Uniti e altri partner. Lo affermano i leader Ue, capi di Stato e di governo, in una dichiarazione congiunta sull’Ucraina, alla vigilia di consultazioni con il presidente Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky.  tgcom24.mediaset.it

Zelensky e von der Leyen

Polonia, Tusk

Putin malattia

