Morto nel fiume a 12 anni, “l’ha buttato un 15enne maghrebino per un debito”

Abdou Ngom non era sparito nel fiume Tanaro durante un bagno tra amici, ma era stato uno di questi ultimi a gettarlo in acqua, nonostante lui urlasse di non sapere nuotare

Il retroscena arriva dalle indagini sulla morte del ragazzino, secondo quanto riportano i quotidiano Repubblica e Corriere di Torino: omicidio volontario con dolo eventuale è dunque l’accusa formulata dalla Procura dei minori di Torino nei confronti di uno degli amici, 15 anni, origine magrebina, ora agli arresti domiciliari in una comunità.

La tragedia il giorno dopo Pasquetta

L’episodio era accaduto a Verduno (Cuneo), lo scorso 22 aprile, dove in quattro, tutti residenti a Bra (Cuneo) e figli di migranti, erano andati a Verduno, tra le colline e i vigneti di Langa, dove il Tanaro, sesto fiume per lunghezza d’Italia e secondo del Piemonte, scorre poco prima di arrivare ad Alba e dirigersi poi verso la confluenza con il Po, in provincia di Alessandria. È un tratto fluviale noto soprattutto per la particolarità della Spiaggia dei cristalli di gesso, spesso frequentata nella bella stagione. La giornata era bella, ma il fiume ingrossato e torbido per il maltempo dei giorni precedenti e dopo una settimana le ricerche erano state sospese.

Il debito di 50 euro e le parole degli amici

La Procura ha disposto il sequestro dei telefonini dei tre minorenni e le indagini sono state affidate ai carabinieri di Bra. I tre ragazzi dopo che l’amico era scomparso si erano sentiti per confrontarsi sul comportamento da tenere nel caso in cui i militari li avessero convocati. Nell’incidente probatorio di fronte agli inquirenti, in cui sono stati sentiti separatamente, è emerso che il quindicenne vantava un credito di 50 euro nei confronti dell’amico e per questo era stato inizialmente accusato di violenza privata. Gli altri due poi hanno aggiunto: «Abdou diceva che non sapeva nuotare, eppure l’altro lo ha preso e lo ha buttato in acqua». Il quindicenne, assistito dagli avvocati Giuseppe Vitello e Piermario Morra, nega questa ricostruzione.

