Milano, 71enne uccisa da pirata della strada su auto rubata: si cercano adolescenti

MILANO, 11 AGO – Sarebbero ragazzini, forse addirittura minorenni, i giovani a bordo dell’auto che questa mattina intorno alle 12 ha investito e ucciso una donna di 71 anni sulle strisce pedonali in via Saponaro a Milano. A quanto emerso dalle immagini di sorveglianza, si tratterebbe infatti di quattro ragazzi molto giovani, fuggiti a piedi dopo lo schianto.

L’auto con cui è stata travolta la vittima è stata abbandonata per strada ed è risultata rubata la notte scorsa a dei turisti francesi. Il pm di Milano Enrico Pavone aprirà nelle prossime ore un fascicolo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. (ANSA)