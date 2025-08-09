Zelensky “turbato” per l’incontro tra Trump e Putin

Zelensky ha intensificato gli sforzi diplomatici in Europa per prevenire il trasferimento di territori ucraini alla Russia in seguito alle dichiarazioni di Donald Trump su un “possibile scambio” riporta Financial Times.

Secondo fonti vicine al leader ucraino, Zelensky è stato turbato dalla decisione di Trump di incontrare personalmente Vladimir Putin in Alaska. A Kiev si teme che il destino dell’Ucraina possa essere deciso senza la sua partecipazione. Le fonti hanno riferito al giornale che sabato Zelensky ha avuto colloqui telefonici con diversi leader europei nel tentativo di sviluppare una risposta congiunta contro qualsiasi “compromesso dietro le quinte” che possa influire sull’integrità territoriale dell’Ucraina.

Nel prossimo futuro, il Regno Unito ospiterà un incontro tra rappresentanti degli Stati Uniti, dell’Europa e dell’Ucraina per discutere la risoluzione della guerra. L’Ucraina sarà rappresentata dal Capo di Gabinetto presidenziale Andriy Yermak e dal Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa Rustem Umerov, che ha guidato la delegazione ucraina nei colloqui di Istanbul con la Russia. La parte statunitense sarà rappresentata dal Vicepresidente J.D. Vance.

Secondo una fonte del FT, nel governo di un paese europeo, la parte europea intende utilizzare l’incontro per determinare “quanto fermamente” l’amministrazione statunitense sia impegnata in un accordo con Putin e se comprenda le conseguenze di eventuali concessioni territoriali alla Russia. La fonte ha aggiunto che non esiste ancora una linea unificata all’interno del team di Trump: le dichiarazioni del Segretario di Stato Marco Rubio, dell’inviato speciale Steve Witkoff e persino dello stesso Trump sui possibili scenari di risoluzione sono state varie.

