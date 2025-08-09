Zelensky: ‘non regaleremo la nostra terra ai russi’

“Gli ucraini difendono ciò che è loro…. Ovviamente, non daremo alla Russia nessuna ricompensa per quello che ha fatto…. La risposta alla questione territoriale ucraina è già nella Costituzione dell’Ucraina… Gli ucraini non regaleranno la loro terra all’occupante”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Secondo indiscrezioni del Wall Street Journal, il presidente russo Putin ha presentato una proposta all’amministrazione Trump per il cessate il fuoco che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni.

Trump: l’accordo tra Kiev e Mosca comporterà “uno scambio di territori”

L’accordo tra Kiev e Mosca comporterà “uno scambio di territori”. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dalla Casa Bianca, senza fornire ulteriori dettagli. “Ci sarà uno scambio di territori”, ha detto Trump durante la conferenza stampa organizzata dopo la firma dell’accordo di pace tra Armenia e Azerbaigian.

Wsj, per il cessate il fuoco Putin ha chiesto il Donbass

Vladimir Putin questa settimana ha presentato all’Amministrazione Trump una proposta per un cessate il fuoco in Ucraina, chiedendo, in cambio della fine dei combattimenti, importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento globale delle sue rivendicazioni. Lo riporta il Wall Street Journal citando funzionari europei e ucraini.

I funzionari europei hanno espresso serie riserve sulla proposta, che richiederebbe all’Ucraina di cedere la regione orientale del Donbass, senza che la Russia si impegni in altro modo se non a cessare i combattimenti. L’offerta, che Putin ha trasmesso mercoledì all’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff a Mosca, ha innescato una corsa diplomatica per ottenere ulteriori chiarimenti sui dettagli.

