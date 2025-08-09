Gaza, Schlein: ‘il silenzio di Meloni mina la credibilità del Paese’

“Ma vi pare normale con quello che accade: Nethanyahu e il governo israeliano ieri approvano un piano criminale di occupazione totale di Gaza e non abbiamo sentito una parola di netta condanna da Meloni e dal governo? In queste ore la Germania decide di bloccare le esportazioni di armi a Israele, il Belgio convoca l’ambasciatore israeliano per esprimere contrarietà, la Danimarca fa una dichiarazione dello stesso tenore, e dal governo italiano mutismo e silenzio”.

Così Elly Schlein in un video su Instagram

La segretaria del Pd critica l’esecutivo: “non una parola netta di condanna dei crimini del governo di estrema destra a Gaza e in Cisgiordania” e dunque a suo avviso “giocano con la credibilità internazionale del nostro paese che è stato sempre attento alla questione palestinese, è un ponte nel Mediterraneo nel mondo arabo”, tutto questo viene messo in discussione “per l’incapacità di dire fermati ad un alleato politico”, Trump o Netanyahu. (askanews)

Meloni: ‘genocidio a Gaza? Ci lavoro ogni giorno’

(ANSA) – “Io lavoro ogni giorno sul genocidio palestinese”. E’ la risposta che la premier Giorgia Meloni dà – in un breve e concitato scambio di battute – a un ragazzo attivista proPal (autore del video poi diffuso in rete) che la sollecitava a una risposta “come madre” al genocidio in Palestina.

Il tutto è avvenuto mercoledì scorso al termine del concerto delle K-pop Blackpink dove la premier aveva portato la figlia Ginevra. “Noi siamo la nazione al mondo che ha liberato più bambini”, ha aggiunto aggiungendo: “Se fosse preparato lo saprebbe, perché la pace non si fa così”. E alle ultime accuse riguardanti l’invio delle armi a Israele, la premier ha replicato: “Ma quali armi, studi”.