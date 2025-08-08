UE: ‘ogni strumento per garantire rispetto del Media Act’

Ursula von der Leyen

BRUXELLES, 08 AGO – “La maggior parte del Media Freedom Act è ora applicabile, mentre alcune norme, relative ai diritti degli utenti di personalizzare le offerte multimediali sui dispositivi, entreranno in vigore l’8 maggio 2027. Sebbene i lavori siano già a buon punto, la Commissione continuerà ad analizzare la situazione negli Stati membri e i loro sforzi per allinearsi” al regolamento. L

o spiega all’ANSA un portavoce della Commissione Ue sottolineando: “in qualità di custode dei Trattati, la Commissione non esiterà a utilizzare gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto del diritto Ue, anche avviando procedimenti di infrazione”. (ANSA)

