Roma, lite tra stranieri: due nordafricani feriti a colpi di pistola

Spari nella notte a Roma. Due uomini sono rimasti feriti a colpi di pistola

La chiamata al 112 intorno alle 23:30 di mercoledì 6 agosto quando un residente ha riferito di aver sentito un litigio fra alcuni cittadini stranieri all’interno del parco di Centocelle. Dopo alcuni spari d’arma da fuoco sono poi scappati a bordo delle auto.

Spari al parco di Centocelle

I carabinieri della stazione Roma Quadraro e quelli del nucleo radiomobile di Roma sono intervenuti sul posto e hanno poi accertato che, poco prima presso il pronto soccorso dell’ospedale Vannini, si erano presentati due uomini – entrambi nordafricani – con ferite superficiali provocate dall’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Il primo è stato medicato per ferite alla gamba e alla mano, riportando 10 giorni di prognosi, e il secondo per ferite ai piedi, riportando 15 giorni di prognosi. Entrambi non sono in pericolo di vita.

Indagano i carabinieri

I due, poco collaborativi, ascoltati nell’immediatezza dai militari hanno riferito di essere stati avvicinati da alcuni connazionali, uno dei quali, al culmine di una lite, avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco con una pistola. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della 7ª sezione del nucleo investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi tecnico-scientifici. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.

www.romatoday.it