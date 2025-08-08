Diamo un senso alla vicenda Sindoca. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 9 agosto 2025

ImolaOggi CRONACA, In risalto

PIAZZA LIBERTA' Manocchia

In questa puntata parleremo della vicenda con RICCARDO SINDOCA, ex agente dei servizi segreti del controspionaggio della rete Otan/ Nato

Chi segue PIAZZA LIBERTA’, il programma di informazione condotto da Armando Manocchia, che va in onda ogni sabato da oltre 4 anni, conosce già Riccardo SINDOCA, se non altro perchè ne ha sentito parlare.

Per coloro che, invce, non lo conoscono, lo presentiamo in breve:
–  Già Professore di Diritto con specializzazione in Diritto Internazionale
– Dottore di Ricerca con specializzazione in Criminologia alla Charter University U.S.A.
– Esperto in Criminalistica Iscritto al Collegio Periti Italiani in Roma
– Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana e della Segreteria di Stato Città del Vaticano quale Commendatore dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa autorizzato a fregiarsene.
– Esperto in Sicurezza Pubblica e Privata iscritto ANESPP ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI SICUREZZA PUBBLICAE PRIVATA delegato Regione Veneto
– Istruttore International Police Organization NGO

Questa breve presentazione si riassume nel fatto che il dottor Riccardo Sindoca, è un ex agente dei servizi segreti del controspionaggio della rete Otan/ Nato, che ha deciso di raccontare direttamente gli abomini, giudiziari che ha dovuto patire e che continua a patire, per aver fatto emergere fatti talmente gravi, quanto scomodi.

Ne parleremo direttamente con lui sabato 9 agosto 2025 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Articoli correlati

PIAZZA LIBERTA', puntata di giovedì 7 agosto 2025

PIAZZA LIBERTA’, puntata di giovedì 7 agosto 2025

PIAZZA LIBERTA', puntata di sabato 2 agosto 2025

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 2 agosto 2025

Diamo un senso a questa storia, PIAZZA LIBERTA', puntata speciale del 30 luglio 2025

Diamo un senso a questa storia. PIAZZA LIBERTA’, puntata speciale del 30 luglio 2025

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *