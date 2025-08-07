VACCINI ANTINFLUENZALI
PIAZZA LIBERTA’, puntata di giovedì 7 agosto 2025
sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta
Partirà ai primi di ottobre – secondo le indicazioni del ministero della Salute contenuta in una circolare inviata alle Regioni – la vaccinazione contro l’influenza stagionale, con l’obiettivo di raggiungere almeno il 75% della popolazione a rischio: anziani e fragili che vengono spesso definiti come “un costo per il sistema sanitario“. Il vaccino sarà offerto gratuitamente a over 60, bambini, malati cronici, donne in gravidanza e operatori sanitari, ma anche, “dopo aver coperto le priorità”, a chiunque la richieda.
Inoltre, la circolare indica anche la necessità di un forte impulso alla comunicazione pubblica per spingere la gente a “vaccinarsi” perchè le epidemie possono provocare alti livelli di assenteismo in ambito scolastico e lavorativo e perdite di produttività. Pertanto Armando Manocchia si chiede: che cosa interessa davvero a questa gente? La salute o altro?…
PIAZZA LIBERTA’ è il programma ideato e condotto da Armando Manocchia che fa la differenza tra informazione e propaganda.
