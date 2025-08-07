Chieti, 62enne picchiata e rapinata: arrestati due egiziani

Sono finiti in manette i due presunti aggressori che circa una settimana, in centro storico a Chieti, avevano rapinato una donna di 62 anni mentre era a passeggio con il marito e la nipotina. Gli agenti della squadra mobile di Chieti, coadiuvati dai colleghi di Pescara, hanno rintracciato e fermato due giovani di nazionalità egiziana senza fissa dimora di 20 e 23 anni. I due sono accusati di rapina aggravata e lesioni gravi.

Quel pomeriggio la donna aggredita, una 62enne, si trovava lungo via Mater Domini in compagnia del marito e della nipotina quando è stata avvicinata da due uomini con il volto coperto, poi spinta a terra e colpita al volto per cercare di strapparle collana e bracciale d’oro.

I due aggressori avrebbero spintonato anche il marito della donna, facendo cadere a terra anche quest’ultimo. Dopo aver arraffato i gioielli, nella fuga li avrebbero persi restando così a mani vuote, mentre la vittima dell’aggressione veniva trasportata in ospedale.

Le indagini della questura di Chieti sono scattate subito, riuscendo a risalire ai due giovani egiziani, ritenuti responsabili. Dopo essere stati condotti in questura, per loro si sono aperte le porte del carcere.

