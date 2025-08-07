Chieti, 62enne picchiata e rapinata: arrestati due egiziani

ImolaOggiCRONACA, News 2025

scippo

Sono finiti in manette i due presunti aggressori che circa una settimana, in centro storico a Chieti, avevano rapinato una donna di 62 anni mentre era a passeggio con il marito e la nipotina. Gli agenti della squadra mobile di Chieti, coadiuvati dai colleghi di Pescara, hanno rintracciato e fermato due giovani di nazionalità egiziana senza fissa dimora di 20 e 23 anni. I due sono accusati di rapina aggravata e lesioni gravi.

Quel pomeriggio la donna aggredita, una 62enne, si trovava lungo via Mater Domini in compagnia del marito e della nipotina quando è stata avvicinata da due uomini con il volto coperto, poi spinta a terra e colpita al volto per cercare di strapparle collana e bracciale d’oro.

I due aggressori avrebbero spintonato anche il marito della donna, facendo cadere a terra anche quest’ultimo. Dopo aver arraffato i gioielli, nella fuga li avrebbero persi restando così a mani vuote, mentre la vittima dell’aggressione veniva trasportata in ospedale.

Le indagini della questura di Chieti sono scattate subito, riuscendo a risalire ai due giovani egiziani, ritenuti responsabili. Dopo essere stati condotti in questura, per loro si sono aperte le porte del carcere.
www.chietitoday.it

Articoli correlati

carabinieri arresto

Rapina in treno, arrestato romeno: era il terrore dei pendolari

rapina a MIlano

Milano, 67enne gettata a terra e rapinata: fermati due egiziani

rapina con spray urticante

Perugia, rapine con spray urticante e coltello: arrestato tunisino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *