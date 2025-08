WSJ: Kiev costruisce fortificazioni con blocchi di cemento e filo spinato

DIFESA UCRAINA – Secondo il Wall Street Journal, a Kiev si sta sviluppando un ‘ambizioso’ progetto di fortificazioni che comprende diversi livelli di difesa

Secondo il quotidiano, i militari ucraini stanno scavando tre fossati anticarro, installando barriere poco visibili di filo spinato con spirali metalliche, oltre a ostacoli in cemento noti come “denti del drago”. Inoltre, viene creato un secondo strato di filo spinato. Queste strutture sono progettate per ostacolare sia gli attacchi con pilota sia quelli con droni dell’esercito russo.

