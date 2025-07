Mattarella: “la libertà di menzogna non è tra quelle rivendicabili”

“La libertà di menzogna non è tra quelle rivendicabili. I fatti non sono piegabili alle opinioni, possiedono una forza incoercibile”

“Il pluralismo delle opinioni – valore di fondamentale rilievo- non è sostitutivo della informazione libera e indipendente. Deriva da qui la particolare responsabilità di cui sono gravati editori e giornalisti, attori, nel delicato processo della partecipazione consapevole dei cittadini, di garanzia dello spazio comune della democrazia.

Non è un caso che, nelle nazioni in cui non prevale la libertà dei cittadini, siano presenti, come è noto, forme di controllo e manipolazione della pubblica opinione.”

Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante l’incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio al Quirinale.