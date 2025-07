Terremoto in Kamchatka di magnitudo 8.7, allerta tsunami nell’oceano Pacifico

Un violento terremoto nella regione russa della Kamchatka – magnitudo 8.7 – ha fatto scattare l’allarme tsunami nell’oceano Pacifico, dal Giappone all’America

L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 136 chilometri a est di Petropavlovsk, a una profondità di 19 chilometri, secondo l’Usgs. Le prime onde dello tsunami si sono abbattute sulla zona costiera di Severo-Kurilsk, cittadina dell’estremo oriente russo: il porto e la cittadina sono state inondate, gli abitanti sono al sicuro sulle alture. L’allerta tsunami ha riguardato Russia, Giappone, Guam, Hawaii e Alaska.

Il terremoto ha provocato “numerosi feriti”. Lo riferiscono le autorità locali. “Esorto tutti a stare lontani dalla costa nelle aree a rischio tsunami e ad ascoltare gli annunci degli altoparlanti”, ha scritto il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, su Telegram.

Il ministero delle Risorse naturali cinese ha deciso di emettere l’allerta di livello giallo. Lo riferiscono i media statali di Pechino, secondo cui la misura interessa la costa orientale del Paese.

“A causa di un violento terremoto che ha colpito l’Oceano Pacifico, è in vigore un’allerta tsunami per chi vive alle Hawaii. Un’allerta tsunami è in vigore per l’Alaska e la costa pacifica degli Stati Uniti. Anche in Giappone è in arrivo lo tsunami. Visitate tsunami.gov/ per le ultime informazioni. Restate forti e state al sicuro!”. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth Social in seguito agli allarmi tsunami per le Hawaii, l’Alaska e la costa pacifica degli Stati Uniti.

Un’allerta tsunami è stato emesso in Giappone dall’Agenzia meteorologica nazionale (Jma) lungo tutta la costa orientale, invitando la popolazione ad allontanarsi dalla costa ed evacuare nelle aree più sicure. Secondo l’U.S. Geological Survey, il sisma si è verificato a 126 chilometri a sud-est di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 18,2 km. Al momento non è noto se ci siano stati danni o feriti nell’Estremo Oriente russo. La Jma stima che uno tsunami alto fino a 3 metri potrebbe colpire la costa di Hokkaido, nel nord del Giappone, e le isole Ogasawara, nel sud. L’agenzia ha riferito che a Hokkaido sono state registrate scosse di magnitudo 2 sulla scala sismica giapponese di 7. ANSA – foto da X