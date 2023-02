Malore in bagno, Massimiliano muore improvvisamente a 38 anni

CODEVIGO/CHIOGGIA – Stroncato da un malore muore in casa a soli 38 anni. É accaduto ieri – 25 febbraio – intorno a mezzogiorno a Conche di Codevigo (Padova), dove Massimiliano Colombo è deceduto per un probabile infarto.

A trovarlo esanime nel bagno della sua casa, una villetta in via San Biagio, la compagna Jessica Penzo: era andato in bagno non sentendosi bene e dopo qualche attimo la donna, preoccupata, è entrata trovandolo esanime. In preda alla disperazione, si è messa in contatto con i carabinieri che hanno allertato il 118: da Padova in pochi minuti è arrivato l’elisoccorso, mentre da Piove di Sacco sopraggiungeva l’ambulanza, ma per l’uomo non c’era ormai nulla da fare.

IL LUTTO

Massimiliano Colombo, originario di Chioggia dove risiede tuttora la famiglia, con la compagna Jessica, pure di origini clodiensi, aveva preso casa diversi anni fa a Conche. Erano una coppia affiatata e collaudata. I due, peraltro, erano uniti oltre che dall’amore anche dal lavoro: Massimiliano infatti, insieme ai fratelli Matteo e Cristian, gestiva una agenzia a Codevigo per la fornitura di servizi energetici. Lo sfortunato 38enne si occupava della parte commerciale, mentre la fidanzata segue quella amministrativa.

A quel che è dato sapere Massimiliano non soffriva di particolari patologie. Il magistrato di turno ha ordinato l’autopsia e la salma è stata trasportata all’obitorio di Piove di Sacco, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

