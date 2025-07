Sparatoria a Manhattan, il killer aveva problemi mentali

È Shane Devon Tamura, 27 anni, il responsabile della sparatoria nel centro di New York. Nativo delle isole Hawaii, aveva una storia di disturbi mentali

Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia in conferenza stampa, Tamura, residente in Nevada, ha attraversato in auto il Colorado il 26 luglio, il Nebraska il 27 luglio e poi il New Jersey sino alle 16 di lunedì, prima di arrivare a Manhattan. Poi ha parcheggiato la sua Bmw nera su Park Avenue ed è sceso con un fucile M4 dirigendosi verso l’edificio.

Ha sparato immediatamente all’agente nell’atrio, quindi è andato verso l’ascensore, da dove è uscita una donna che l’attentatore ha lasciato passare. Poi è salito al 33/o piano, dove c’è l’ufficio della Rudin Management, e ha sparato a un altro uomo prima di suicidarsi. All’interno della sua auto, la polizia ha trovato una custodia per fucile con proiettili, un revolver carico, munizioni e caricatori, oltre a uno zaino e ai farmaci prescritti a Tamura. Non c’erano esplosivi.

Secondo la Cnn, aveva una licenza per portare armi (ma non certo armi d’assalto come l’M4). Shane Tamura aveva giocato in passato a football, come lui stesso racconta in un video del 2015. tgcom24.mediaset.it