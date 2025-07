Malore per il calciatore Mansi: operato d’urgenza per aneurisma cerebrale

Attimi di apprensione domenica pomeriggio in Costiera Amalfitana. Al campo sportivo “San Lorenzo” di Scala Davide Mansi, difensore classe ’96 del Nola, ha accusato un improvviso malore. Trasportato d’urgenza in eliambulanza al Pronto Soccorso di Castiglione, è stato preso in cura dalla dottoressa Samanta Setola, internista-cardiologa in servizio, e dal personale infermieristico di turno, ed è stato sottoposto a una TAC che ha rivelato la presenza di un aneurisma cerebrale

In serata, dopo un ricovero lampo, Mansi è stato operato presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

La nota del club

“L’intervento è andato bene, ora inizia il percorso di recupero per tornare più forte di prima – ha scritto il Nola Calcio in una nota – Circondato dall’affetto dei suoi familiari, della sua compagna, degli amici e a distanza, è avvolto in un grande abbraccio da tutti noi. Siamo sicuri che anche ogni tifoso bianconero ora è al suo fianco, così come lo sarà tutto il Nola 1925 in questa delicata fase e in futuro. Torna presto, Davide!”

