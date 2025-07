Dazi, UE: “Con Usa accordo politico, non giuridicamente vincolante”

L’accordo “politico” raggiunto domenica scorsa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, con il presidente Usa Donald Trump sui dazi commerciali “non è vincolante a livello legale”. Lo precisa la Commissione europea con un comunicato, aggiungendo che “rispetta pienamente la sovranità regolamentare della Ue e protegge le aree sensibili dell’agricoltura comunitaria”.

Leggi anche

► Incontro con Trump, l’esperta: von der Leyen ha avuto “un’esperienza extracorporea”

In base all’accordo sottoscritto “oltre ad assumere le iniziative immediate previste, Ue e Usa negozieranno ulteriormente in linea con le loro procedure per attuare pienamente l’accordo politico”, si legge.Ieri fonti della Commissione Ue avevano spiegato che non è stato ancora deciso su quali basi giuridiche l’Ue prenderà le decisioni per attuare l’accordo politico. (askanews).