Usa: Ok vendita di armi all’Egitto per 4,7 miliardi di dollari

Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di sistemi di difesa aerea per un valore di quasi 5 miliardi di dollari all’Egitto, suo alleato chiave in Medio Oriente.

La vendita riguarda i NASAMS, sistemi missilistici terra-aria prodotti dalla RTX (ex Raytheon Technologies), utilizzati in particolare dall’Ucraina per contrastare gli attacchi aerei russi.

La vendita “sosterrà la politica estera e gli obiettivi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rafforzando la sicurezza di un importante alleato non membro della NATO, che è una forza che promuove la stabilità politica e il progresso economico in Medio Oriente”, ha affermato in una nota la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) degli Stati Uniti. […]

www.slobodenpecat.mk