Semestre record per Deutsche Bank, utile sale a 3,7 miliardi

MILANO, 24 LUG – Deutsche Bank ha chiuso il primo semestre dell’anno con un utile di 3,7 miliardi di euro, più che raddoppiato rispetto agli 1,5 miliardi dello stesso periodo del 2024, esercizio che aveva risentito degli accantonamenti legati al contenzioso PostBank. L’utile prima delle tasse, si legge in una nota, è salito da 2,4 a 5,3 miliardi mentre al netto degli effetti legati a PostBank la crescita è del 37%, sostenuta dall’incremento a doppia cifra in tutte le linee di business.

I ricavi netti sono saliti del 6% a 16,3 miliardi di euro, in linea con l’obiettivo di circa 32 miliardi di euro a fine anno. “Nonostante un contesto più difficile nel trimestre, Deutsche Bank ha nuovamente registrato un Rote (ritorno sul capitale tangibile, ndr) dopo le tasse superiore al 10%, a dimostrazione dei punti di forza del nostro modello di business”, ha dichiarato l’ad Christian Sewing.

“Siamo molto soddisfatti di aver registrato i nostri profitti più elevati nel secondo trimestre e nel primo semestre dal 2007. Questo ci pone sulla buona strada per raggiungere i nostri obiettivi per il 2025 e stiamo posizionando la nostra ‘Global Hausbank’ per un’ulteriore crescita, anche attraverso un’ulteriore raccolta di capitale per gli azionisti oltre il 2025.” (ANSA)