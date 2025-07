Genova, marocchini ubriachi molestano i bagnanti: arrestati

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27 enne e un 21enne, entrambi marocchini e recentemente scarcerati, per resistenza a P.U. e lesioni personali aggravate e, solo il 27enne, per danneggiamento e denunciato anche per oltraggio a P.U. e rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Pomeriggio intenso per gli agenti delle volanti che sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri ,presso la spiaggia libera di via Mario Cappello, a seguito di diverse segnalazioni di giovani ragazzi ubriachi intenti a molestare i bagnanti. I due, non curanti della presenza degli agenti sul posto, oltre ad essere irrispettosi nei confronti degli utenti della spiaggia, hanno iniziato a percuotersi tra loro in maniera violenta.

Gli operatori, nel cercare di dividerli, sono stati aggrediti dai due ragazzi che scalciavano, insultavano e sputavano nella loro direzione; in particolare il 21enne ha colpito violentemente con una testata un agente. Dopo aver sedato la lite, nel tragitto verso la Questura, il 27enne ha danneggiato la portiera della volante, ferito con un calcio un agente e si è rifiutato di procedere alla sua identificazione.

Il 21enne, insofferente al controllo, ha cercato di procurarsi delle lesioni.

Entrambi verranno giudicati con rito direttissimo questa mattina, fatta salva la presunzione d’innocenza sino a sentenza definitiva.

