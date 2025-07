Spaccia davanti al bar, poi aggredisce i carabinieri: arrestato colombiano

Un 25enne di origini colombiane è stato arrestato dai carabinieri di Verona per detenzione di droga ai fini di spaccio e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Le forze dell’ordine sono state allertate dai clienti di un bar che avevano notato i movimenti sospetti da parte del ragazzo che incontrava persone che lo pagavano in cambio di merce. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato il 25enne con uno zaino al cui interno c’era un vasetto di vetro con 70 grammi di hashish e 40 di marijuana. La droga era pronta per lo spaccio.

L’arresto

I carabinieri, in caserma, hanno chiesto al 25enne perché fosse in possesso delle sostanze stupefacenti e lui ha tentato di minimizzare, quindi, è stato riaccompagnato a casa dove le forze dell’ordine hanno voluto fare un controllo per assicurarsi che non possedesse altra droga.

In questo frangente, però, la situazione è degenerata: al termine della perquisizione, il pusher si è rifiutato di tornare in caserma e ha aggredito gli agenti insieme al fratello con il quale vive. Dopo che i due giovani sono stati immobilizzati, il 25enne è stato dichiarato in arresto.

