Prof. Sinagra: in ricordo di Paolo Borsellino

Dal 19 luglio 1992 sono passati 33 anni dalla barbara uccisione di Paolo Borsellino voluta da mani fratricide

Diceva Paolo che non sarebbe stata la mafia a volere la sua morte anche se avrebbero potuto essere dei mafiosi a provocarla. Si riferiva ai mandanti ancora oggi ignoti ma fondatamente immaginabili.

Voglio ricordare Paolo Borsellino per quel che disse formulando un ammonimento valevole non soltanto nella lotta alla mafia: “E’ bello morire per ciò in cui si crede. Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”.

Il problema della mafia fu ben compreso dal famoso ”Prefetto di ferro” Cesare Mori (nato a Pavia il 22 dicembre 1871 e morto a Udine il 5 luglio 1942) che fu anche Senatore del Regno. Diceva il Prefetto Cesare Mori che bisognava distinguere tra i briganti (specificamente quelli da lui cinti d’assedio a Ganci in provincia di Palermo) e mafiosi e che non bastava fare i rastrellamenti nei campi tra le pale di fico ma occorreva farli negli Uffici e nei Palazzi del potere.

Ricordando Paolo Borsellino mi viene in mente quel che disse in un memorabile discorso alla Camera dei Deputati del Regno nel 1934 l’Ing. Don Gelasio Diego Caetani dei Duchi di Sermoneta (Roma 7 marzo 1877 – 23 ottobre 1934): “La mafia non è invincibile di per sé, è invincibile perché strumento di governo”).

Mi domando se da allora è cambiata qualcosa e la tragedia farsesca cui ancora assistiamo nell’attualità è l‘esistenza o meno della cosiddetta “trattativa Stato-mafia”.

E’ così che sento di ricordare Paolo Borsellino: eravamo amici (ci univa anche un rapporto per così dire amical-familiare avendo lui sposato Agnese, figlia del Presidente della Corte di Appello di Palermo Piraino Leto, che era amico di mio padre), fummo insieme studenti all’Università di Palermo e ambedue giovani militanti del glorioso Movimento Sociale Italiano.

Se si scoprissero i mandanti di quel barbaro omicidio crollerebbe questo Stato e questa Repubblica.

Aspettiamo. Siamo abituati ad aspettare.

Prof. Augusto Sinagra