Ai domiciliari per rapina e violenza sessuale, somalo evade: arrestato

Si trovava agli arresti domiciliari per rapina, violenza sessuale e lesioni personali ma è evaso ed è stato trovato all’interno di un’auto in via Giordano Bruno

ANCONA – A finire nei guai un somalo di 30 anni, regolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti. L’uomo è stato fermato ieri nel tardo pomeriggio dalla Polizia di Stato. Viaggiava come passeggero e, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso.

Gli agenti hanno effettuato un controllo incrociato in banca dati scoprendo che il 30enne era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare da alcuni mesi. In quella condizione poteva allontanarsi da casa solo in fasce orarie ben precise e previa autorizzazione dell’autorità

Alla richiesta di spiegazioni l’uomo ha detto di essere diretto a una seduta di fisioterapia. Una scusa che non ha retto: dai successivi accertamenti è emerso che non era in corso alcun trattamento medico e che non c’era alcuna comunicazione autorizzata alla polizia. È quindi scattato l’arresto per evasione.

www.anconatoday.it