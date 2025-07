Open Arms, la: procura di Palermo impugna l’assoluzione di Salvini

PALERMO, 18 LUG – La Procura di Palermo ha depositato il ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio il leader della Lega Matteo Salvini per la vicenda Open Arms.

Si tratta del cosiddetto “ricorso per saltum” che consente di evitare il giudizio di appello e di ottenere direttamente una pronuncia della Suprema Corte. (ANSA).

Il commento di Salvini

(askanews) – “Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”. Così il vicepremier, Matteo Salvini, commenta la decisione della procura di Palermo di impugnare l’assoluzione per il caso Open Arms.