Nato, “Putin è ancora convinto di vincere la guerra”

Il presidente russo Vladimir Putin crede di poter vincere la guerra con l’Ucraina. Il numero 1 del Cremlino rimane “fiducioso” nella possibilità di “sconfiggere Kiev militarmente”, almeno nell’est dell’Ucraina, perché “è convinto che il tempo lavori a suo favore”, secondo le ultime news. A spiegarlo è una fonte Nato a Bruxelles, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è unito ieri, a sorpresa, alla ministeriale Difesa. La controffensiva condotta da Kiev “negli ultimi tre mesi ha fatto progressi incrementali”, anche se “non senza difficoltà”.

Il punto sulla controffensiva

La controffensiva dell’Ucraina “non è in stallo, anche se non sta avanzando così rapidamente come a qualcuno piacerebbe”. Il problema è che i russi si sono preparati con robuste linee difensive, denti di drago (ostacoli anticarro) e, soprattutto, “hanno dispiegato un’enorme quantità di mine”. Nessuno, però, si aspettava una controffensiva lampo: “Si sapeva che sarebbe durata mesi”. In ogni caso, secondo la fonte, l’Ucraina finora “ha recuperato il 50% circa del terreno occupato dai russi in un anno”.

Ciò nonostante, avverte, “è molto pericoloso sottovalutare la Russia”, dato che a Mosca “sono stati in grado di mobilitare 300mila uomini l’anno scorso” e “hanno dimostrato di essere pronti a sopportare molte perdite”. Sul campo, i combattimenti continuano e la novità è che “in settembre centinaia di uomini della Wagner si sono ridispiegati in Ucraina”, non è ancora chiaro esattamente alle dipendenze di chi. Le osservazioni sul terreno “indicano una concentrazione intorno a Bakhmut, dove la loro esperienza è preziosa”. ADNKRONOS