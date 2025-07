Napoli, rifiuta lavaggio del parabrezza: 78enne picchiato da un ghanese

Dieci giorni di prognosi e una lesione alla testa per avere negato a un 23enne ghanese il lavaggio del parabrezza al semaforo

NAPOLI, 02 LUG – E’ successo a Napoli. A farne le spese un 78enne. Particolare non di secondo piano è il fatto che, secondo quanto accertato dai carabinieri i cosiddetti “lavavetri” della zona, in via Vespucci, angolo con via Toscano, per bloccare il transito delle vetture e operare, non attendono il rosso del semaforo ma lo innescano appositamente premendo la prenotazione per l’attraversamento pedonale.

Il giovane, dopo avere ricevuto più di un diniego, quando l’anziano ha abbassato il finestrino per dirglielo a voce, l’ha colpito con la spazzola. I carabinieri, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno visto tutta la scena, hanno arrestato il 23enne dopo un violento tentativo di resistenza. Adesso deve rispondere di violenza privata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, non è la prima volta che accade. (ANSA)