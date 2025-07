Lavoro, Calderone: “urgenza di temi come quello del caldo”

“I tavoli procedono, ovviamente anche in considerazione dell’urgenza di temi come quello del caldo”

Lo ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, in un intervento su Canale 5. "Questa sera sono convocate per le 17 le parti sociali per la sottoscrizione del protocollo. È un lavoro andato avanti per tanto tempo e che arriva a definizione. Contiene tante misure di attenzione a lavoratori e lavoratrici esposti ad alte temperature", ha spiegato.

Che cosa prevede il protocollo contro il caldo

Tra le novità principali, l’ipotesi di un ricorso ampio e automatico agli ammortizzatori sociali, inclusa la cassa integrazione (Cig), in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro dovuti alle alte temperature. Questa possibilità varrà anche per i lavoratori stagionali. Il protocollo prevede inoltre che i datori di lavoro possano fare riferimento alle ordinanze pubbliche come base per giustificare eventuali interruzioni delle attività.

I punti chiave del nuovo protocollo

Il documento si concentra sui rischi legati all’esposizione al caldo per chi lavora all’aperto e anche per chi opera in ambienti chiusi. Tra le misure previste:

Informazione e formazione sui rischi e sulle buone pratiche di prevenzione.

Sorveglianza sanitaria mirata.

Fornitura di abbigliamento adeguato e DPI specifici.

Riorganizzazione dei turni di lavoro, con possibilità di anticipare o posticipare l’orario.

Predisposizione di aree di ristoro, accessi all’ombra e distribuzione di bevande.

Ai datori di lavoro è richiesto di monitorare le previsioni meteo locali, consultando anche il portale dedicato del Ministero della Salute (www.salute.gov.it/caldo), per adottare in tempo utile le misure di prevenzione.

Le nuove regole si applicheranno anche a studenti tirocinanti, lavoratori in appalto e stagionali.

