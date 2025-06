Malpensa, marocchino espulso dopo ben 142 segnalazioni di polizia

Malpensa, espulso marocchino. Ha collezionato 142 segnalazioni di polizia

E’ stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, furto in abitazione, rapina, estorsione, ricettazione, indebito utilizzo di carte di credito, minaccia, lesioni personali, rissa, resistenza a pubblico ufficiale, sostituzione di persona, interruzione di pubblico servizio, guida senza patente, porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Ha collezionato ben 142 segnalazioni di polizia è finalmente è stato espulso.

La Polizia di Stato di Sondrio nei giorni scorsi ha dato infatti esecuzione al decreto di espulsione amministrativa emesso, secondo quanto previsto dalla normativa del Testo Unico dell’Immigrazione, dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico, nei confronti di un marocchino del 2002, entrato in Italia nel 2012 a seguito di visto di ingresso per motivi familiari e residente in provincia di Sondrio, nel Comune di Morbegno.

Imbarcato per Casablanca

Gli uomini della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Immigrazione e alla Squadra Mobile della Questura di Sondrio hanno proceduto all’accompagnamento coattivo dello straniero alla frontiera aerea di Milano Malpensa, dove è stato imbarcato sul volo diretto a Casablanca.

L’uomo è emerso all’attenzione sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica per le innumerevoli segnalazioni di polizia, ben 142, per plurime fattispecie di reato contro la persona, il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti, perpetrate in Italia dal 2018 al 2025. Una carriera criminale che ha avuto inizio già alla minore età dei 16 anni, indicativa di un oggettivo profilo di elevata pericolosità sociale.

Sorveglianza speciale

Non sono mancate segnalazioni all’Autorità Amministrativa per consumazione di sostanze stupefacenti e per esser stato rinvenuto su pubblica via in manifesto stato di ubriachezza. Nei suoi confronti è stata pure attivata su richiesta del Questore la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per un anno, ma il giovane ha più volte violato i connessi obblighi imposti e, pertanto, condannato definitivamente alla pena di 3 anni e sei mesi di reclusione.

www.malpensa24.it