Giornalista del Washington Post arrestato per pedopornografia

Gli agenti dell’FBI hanno scoperto 11 video di abusi sessuali su minori sul suo computer portatile di lavoro

di Fabio Lugano per https://scenarieconomici.it – Scandalo nel mondo dell’informazione USA. Un giornalista del Washington Post, vincitore del Premio Pulitzer, è stato arrestato e accusato di possesso di materiale pedopornografico, ha annunciato venerdì il procuratore federale di Washington Jeanine Pirro.

Thomas Pham LeGro, 48 anni, è stato arrestato giovedì dopo che agenti dell’FBI hanno scoperto 11 video di abusi sessuali su minori sul suo computer portatile di lavoro durante una perquisizione, secondo quanto riferito dall’ufficio di Pirro, che ha aggiunto di aver trovato anche frammenti di un disco rigido nel suo corridoio e di aver sequestrato diversi dispositivi elettronici.

Dopo aver esaminato il computer portatile di LeGro, l’FBI ha dichiarato di aver trovato “una cartella contenente 11 video con materiale pedopornografico”.

LeGro, giornalista veterano che ha lavorato al WaPo per 18 anni, è comparso venerdì davanti al tribunale distrettuale di Washington DC e mercoledì prossimo è prevista l’udienza per la detenzione, secondo quanto riportato dal NY Post . Se condannato, rischia fino a 20 anni di carcere.

Una dichiarazione giurata dell’FBI contro LeGro, pesantemente censurata, sostiene che il giornalista fosse collegato a diversi conti E-Gold nel 2005 e nel 2006.

E-Gold era un servizio di pagamento digitale che ha cessato l’attività dopo che le autorità federali hanno accusato la società nel 2007 di riciclaggio di denaro per pedopornografi.

La dichiarazione giurata sottolinea che l’FBI ha ottenuto l’autorizzazione del tribunale per monitorare l’account Internet di LeGro nel mese di maggio. -NY Post

LeGro ha lavorato per la sezione sportiva del Washington Post tra il 2000 e il 2006, ha lasciato il giornale per lavorare come giornalista e produttore per “PBS NewsHour”, per poi tornare al WaPo nel 2013.

Al WaPo, ha fatto parte di un team di giornalisti che ha vinto un Premio Pulitzer nel 2017 per la copertura dell’ex candidato repubblicano al Senato dell’Alabama Roy Moore, vittima di una campagna di disinformazione finanziata dal fondatore di LinkedIn Reid Hoffman.

Il Post è stato minacciato di una causa legale da Moore dopo che il giornale aveva affermato che questi aveva corteggiato una ragazza di 14 anni quando aveva circa 30 anni, un’accusa che lui ha negato con veemenza.

Secondo il NY Post, LeGro è stato sospeso dal servizio.