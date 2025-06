Corte Suprema Usa blocca finanziamenti pubblici per l’aborto

La Corte Suprema Usa ha bloccato i finanziamenti pubblici per l’aborto

Vittoria per i repubblicani dopo che la Corte Suprema ha stabilito che gli Stati possono tagliare i finanziamenti Medicaid a Planned Parenthood, la più grande associazione per i ‘‘diritti riproduttivi” negli Stati Uniti. Lo riportano i media americani.

Il caso è stato intentato dal South Carolina sulla base del fatto che “nessun finanziamento pubblico dovrebbe essere destinato all’associazione anche se quei soldi non sono destinati agli aborti“. Planned Parenthood ha replicato che i pazienti si rivolgono all’organizzazione non solo per le interruzioni di gravidanza ma anche per servizi come contraccezione e screening oncologici. tgcom24.mediaset.it