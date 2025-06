In fuga dai Cc dopo un furto, si schiantano sulla A8: arrestati due Rom

La fuga di due giovani ladri di etnia rom inseguiti dai carabinieri di Como dopo il furto in un centro commerciale di Lomazzo si è conclusa con uno schianto all’altezza dello svincolo di Gallarate, lungo la A8 in direzione Varese. È accaduto ieri pomeriggio, lo svincolo è stato chiuso per consentire l’intervento di messa in sicurezza, sul posto, oltre ai militari dell’Arma, una pattuglia della Polizia Stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona.

Secondo quanto ricostruito la fuga è andata avanti per diversi chilometri, l’auto dei ladri lanciata a tutta velocità fortunatamente non ha urtato altri veicoli, finché all’altezza dello svincolo gallaratese il conducente ha perso il controllo della vettura che è finita contro la cuspide. I due uomini a bordo sono stati arrestati. La situazione ha causato disagi alla circolazione per la chiusura dello svincolo. www.ilgiorno.it