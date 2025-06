Zelenky: ‘Putin vuole Ucraina, Bielorussia, Moldavia, Stati baltici e Caucaso’

“Putin ha dato spettacolo, soprattutto per gli Stati Uniti. Vuole tutta l’Ucraina, e la desiderava non solo da quattro anni, non dal 2014, ma da molto prima”

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale sui social, commentando le parole di ieri di Vladimir Putin: “Tutta l’Ucraina è nostra”. “Quando Putin parla dell’Ucraina e, più in generale, della presenza dei soldati russi sul campo – ha aggiunto Zelensky -, sta parlando anche della Bielorussia, degli Stati baltici, della Moldavia, del Caucaso, di Paesi come il Kazakistan e di ogni altro luogo sulla Terra raggiungibile dagli assassini russi“.

“Speriamo che il presidente Trump ascolti tutto questo e si renda conto di come Putin stia cercando di prolungare persino la sopravvivenza del regime iraniano, solo per guadagnare tempo per la sua follia e l’omicidio di migliaia di persone. È chiaramente necessaria una risposta”, ha concluso.

