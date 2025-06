Ostia: svaligiano auto di turisti e tentano di investire un poliziotto: arrestati due stranieri

Hanno svaligiato l’auto di una famiglia americana, a Ostia. Poi sono scappati e nella fuga hanno messo hanno cercato di investire un poliziotto

Secondo quando appreso, i due avevano forzato i vetri dei finestrini. Dopodiché, avevano saccheggiato bagagli ed effetti personali, tra dispositivi elettronici, passaporti e carte di credito. La scena è stata notata da due agenti fuori servizio, che li hanno sorpresi in flagrante mentre percorrevano quel tratto di strada a bordo di uno scooter. All'”alt” è partito però un lungo inseguimento. Dopo aver ingranato la marcia a tutta velocità per diversi chilometri, i complici non hanno desistito nemmeno quando uno dei due poliziotti era riuscito a salire sul montante della loro auto. Infatti, i due hanno cercato di farlo cadere a terra, con manovre improvvise e colpendolo con calci. Prima di riuscire a dileguarsi, hanno tentato di investire l’altro poliziotto, che cercava di affiancarli a bordo dello scooter.

Coppia arrestata

Successivamente, l’auto usata per dileguarsi era stata rintracciata nei pressi di un supermercato della zona. All’interno, oltre a una parte della refurtiva, erano state ritrovate altre valigie – ritenute presumibile provento di altro furto – e un cacciavite. Le successive indagini hanno permesso di localizzare alcuni dei dispositivi elettronici rubati in via Salviati, all’interno del campo rom, dove risiedeva uno dei due complici.

La contestuale ricostruzione dei loro movimenti attraverso una verifica delle transazioni effettuate con una delle carte di credito rubate ha permesso di risalire agli esercizi “battuti” dalla coppia. Gli accertamenti, così, hanno permesso di chiudere il cerchio intorno all’uomo e alla donna, originari dell’est Europa. Entrambi sono stati rintracciati e arrestati.

www.romatoday.it