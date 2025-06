Bologna, rapina a negoziante con sputi e botte: arrestate due donne

Si sono presentate sul retro del suo negozio con la scusa di chiedere dell’acqua, ma poco dopo lo hanno aggredito e rapinato. È quanto accaduto nei giorni scorsi a un commerciante sessantenne nel quartiere Bolognina, in via Albani, durante l’orario di apertura del mercato rionale.

Secondo il racconto dell’uomo, due donne – una con una maglia rossa, l’altra con una maglietta bianca – si sono avvicinate all’ingresso secondario dell’esercizio. Alla richiesta d’acqua, il titolare ha risposto di ripassare più tardi, essendo impegnato con dei clienti. A quel punto, la giovane con la maglia rossa, poi identificata in una 20enne di origine marocchina, gli ha sputato addosso e ha cercato più volte di colpirlo con il manico di una scopa. Mentre il commerciante tentava di difendersi, l’altra donna – una 29enne italiana, nata in provincia di Ferrara – ha approfittato della confusione per aggredirlo alle spalle, riuscendo a sottrargli il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni.

Subito dopo la rapina, le due si sono allontanate in direzione via Dall’Arca. Poco più tardi, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i carabinieri della stazione Bologna Navile, insieme a militari dell’esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, le hanno intercettate e fermate in via Zampieri.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nella borsa della 29enne i documenti del negoziante, ma non il portafogli né i 100 euro in contanti. Le due donne, entrambe disoccupate, senza fissa dimora e già note alle forze dell’ordine, sono state arrestate con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono state trasferite nel carcere della Dozza in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari.

www.bolognatoday.it