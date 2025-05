Milano, Isabella Tovaglieri insultata e minacciata al campo Rom

MILANO – Pesanti insulti e minacce direttamente «su una strada pubblica», l’eurodeputata della Lega Isabella Tovaglieri non riesce nemmeno ad avvicinarsi al campo Rom di via Chiesa Rossa a Milano e annulla il sopralluogo che aveva provato ad effettuare insieme al capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Verri in occasione di una visita dei tecnici di Metropolitana Milanese in vista dello sgombero. La situazione si è fatta troppo incandescente e le forze dell’ordine hanno chiesto alla delegazione leghista di lasciare il campo.

”Vuoi che ti rompo il telefono?”. “Li ammazzo”. “Che bella tr*ia”. È così che Isabella Tovaglieri è stata accolta da alcune donne di etnia Rom che risiedono nel campo di via Chiesa Rossa, prossimo allo sgombero, quando ha provato ad avvicinarsi con la sua delegazione scortata dalle forze dell’ordine.

La protesta

«Abbiamo dovuto rinunciare a fare un sopralluogo nel campo nomadi a causa delle minacce alla nostra incolumità ricevute da un gruppo di rom all’esterno della struttura – racconta l’europarlamentare di Busto Arsizio – proprio mentre Polizia locale e carabinieri erano presenti, con un notevole dispiegamento di forze, solo per permettere ai tecnici di MM di effettuare una semplice ispezione nel campo in vista del futuro sgombero. Questo fatto dimostra quanto abbiano miseramente fallito le costose politiche per l’integrazione dei rom».

Isabella Tovaglieri però non ci sta: «Non possiamo accettare che sul territorio di Milano ci siano zone franche, dove gli occupanti pretendono di vivere al di sopra delle regole – spiega – invito i funzionari di Bruxelles a venire qui per rendersi conto di come l’Ue abbia buttato dalla finestra 21 miliardi di euro dei contribuenti europei in piani pluriennali di inclusione per chi non ha volontà di integrarsi».

