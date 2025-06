Roma, incendio al centro per migranti

Notte di paura a Roma, nella zona di Casalotti, per un incendio al centro migranti ‘Enea’ che ospita 433 persone

Sul posto, in via Boccea 530, appena ricevuto l’allarme si sono recate le squadre dei vigili del fuoco, i medici del 118 e la polizia di Stato. Il fumo che nel frattempo si era levato in cielo è stato visibile, dalle 22 in poi, in gran parte del quartiere.

Venti persone ospitate nella zona dove era scoppiato il rogo, sono state fatte evacuare e spostate in un’altra ala dell’edificio. Due sono state ricoverate presso l’ospedale Gemelli per aver inalato del fumo. Non sono gravi. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’intero stabile. Si indaga sulle cause del rogo.

